Unilever : hausse de 11,8% du CA à 13,8 MdsE

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11,8% à 13,8 milliards d'euros au 1er trimestre 2022, incluant un effet de change positif de 3,5% et 0,6% des acquisitions nettes de cessions. La croissance sous-jacente des ventes a été de 7,3 %.



Les marchés émergents ont progressé de 9,5% avec une contribution de 10,1% des prix, avec des volumes légèrement négatifs. Les marchés développés ont augmenté de 4,1%. L'Amérique du Nord a progressé de 8,5 %, grâce à des hausses de prix et de volumes, tandis que les ventes ont augmenté de 0,7 % en Europe.



' Nous nous attendons maintenant à ce que la croissance sous-jacente des ventes en 2022 se situe dans le haut de la fourchette précédemment guidée de 4,5 % à 6,5 %. Nous prévoyons que la marge opérationnelle sous-jacente pour le premier semestre se situera dans notre fourchette de 16 % à 17 % pour 2022. En raison de l'augmentation prévue des coûts au second semestre, nous nous attendons actuellement à ce que la marge opérationnelle sous-jacente pour l'ensemble de l'année se situe au bas de cette fourchette ' indique le groupe.



