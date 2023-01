Unilever : le groupe se choisit un nouveau directeur général

Unilever a annoncé lundi la nomination de Hein Schumacher comme directeur général en remplacement d'Alan Jope, qui avait manifesté en septembre dernier son intention de quitter la direction générale du groupe.



Agé de 51 ans, Hein Schumacher était jusqu'ici le directeur général de FrieslandCampina, une coopérative néerlandaise spécialisée dans les fromages et les produits laitiers affichant près de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.



Dans un communiqué, Unilever précise son choix s'est porté sur Hein Schumacher à l'issue d'un long processus de recrutement conduit au niveau mondial, et qui avait débuté suite à la décision d'Alan Jope de quitter son poste.



Sa prise de fonctions est prévue pour le 1er juillet, dans le sillage d'une période de transition qui devrait s'étaler sur environ un mois.



Hein Schumacher était arrivé chez Royal FrieslandCampina en tant que directeur financier en 2014, suite à une carrière de près de 10 ans chez le géant agroalimentaire américain Hein.



Il avait débuté sa carrière chez Unilever, dans la division finances, avant de rejoindre le distributeur néerlandais Royal Ahold.



Chez Unilever, sa rémunération annuelle fixe devrait atteindre 1,85 million d'euros, un montant auquel s'ajouteront un bonus ainsi qu'une rémunération variable alignée sur ses performances.



Le groupe de produits de consommation courante indique que ce salaire s'inscrit dans la moyenne du secteur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.