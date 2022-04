Unilever : le marketing à destination des enfants va évoluer

Le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation Unilever a annoncé jeudi qu'il allait faire évoluer le marketing de ses produits destinés aux enfants, tout particulièrement en ce qui concerne ses glaces Miko.



Le groupe explique qu'il a prévu de mettre un terme à la publicité des produits alimentaires visant les enfants de moins de 16 ans, à la fois sur les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux.



Dans un communiqué, Unilever précise qu'il n'aura plus recours à des influenceurs, des célébrités ou des personnalités des médias sociaux âgé des moins de 16 ans pour faire la promotion de ses produits.



Les marques du groupe devront appliquer ces nouveaux principes d'ici au mois de janvier 2023.



A l'heure actuelle, le marketing pour les produits alimentaires visant les enfants est généralement interdit à destination des moins de 13 ans.



