Unilever lorgne la santé grand public de GlaxoSmithKline

Cette mise à jour intervient après que GlaxoSmithKline a confirmé ce week-end avoir rejeté l'offre initiale d'Unilever pour son activité de soins de santé grand public, qui comprend des marques comme Sensodyne, Nicorette, Advil, Voltaren, Aquafresh ou Centrum.

"L'acquisition créerait une échelle et une plateforme de croissance pour le portefeuille combiné aux États-Unis, en Chine et en Inde, avec d'autres opportunités sur d'autres marchés émergents", a déclaré Unilever, soulignant les synergies dans les activités de soins bucco-dentaires et de compléments vitaminés.

Unilever a engagé des discussions avec des banques au sujet d'un financement supplémentaire en vue d'une éventuelle offre plus élevée pour la division des produits de consommation de GSK, a rapporté Bloomberg News dimanche, citant des personnes au fait de la question. Unilever, qui doit annoncer dans le courant du mois une initiative visant à renforcer ses activités, a déclaré lundi qu'il s'engageait à respecter une "discipline financière stricte" pour toute acquisition.

Après l'annonce, Unilever perd 5,6% à Londres, à 3708 GBp, tandis que GlaxoSmithKline gagne 5% à 1737 GBp. Les analystes sont sceptiques sur l'intérêt d'une telle transaction pour Unilever au regard du prix proposé.

Les plus grosses opérations historiques dans le secteur de la pharmacie