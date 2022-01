Unilever offre de racheter la branche de santé grand public de GSK, qui refuse

LONDRES, 15 janvier (Reuters) - Unilever a confirmé avoir approché Glaxosmithkline en vue d'un rachat de la branche de santé grand public du groupe pharmaceutique, samedi, une offre de 50 milliards de livres sterling (60 milliards d'euros) qui a été rejetée par GSK.

"GSK Consumer Healthcare est un leader dans le domaine attractif de la santé grand public et serait un très bon complément stratégique alors qu'Unilever continue de remodeler son portefeuille", a indiqué le groupe britannique de produits de consommation dans un communiqué.

"Il ne peut y avoir aucune certitude qu'un accord sera conclu", a ajouté Unilever.

GlaxoSmithKline a annoncé de son côté avoir rejeté l'offre d'Unilever au motif que celle-ci "sous-évalue fondamentalement" l'activité et ses perspectives futures.

Dans son communiqué, GSK a ajouté avoir reçu trois offres d'Unilever, la dernière en date le 20 décembre comprenant une composante de 41,7 milliards de livres en cash et de 8,3 milliards en titres Unilever.

Selon le Sunday Times, l'offre a également été jugée trop basse par Pfizer, qui détient une participation minoritaire dans la branche de santé grand public du groupe pharmaceutique britannique. Il n'est pas certain qu'Unilever relèvera son offre, ajoute le journal.

La branche de santé grand public de GSK comprend notamment le médicament antidouleur Panadol et le dentifrice Sensodyne. (William Schomberg à Londres et Mrinmay Dey à Bangalore, version française Tangi Salaün et Gilles Guillaume)