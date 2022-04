Les entreprises taïwanaises signalent la propagation rapide des perturbations du COVID en Chine orientale

Une trentaine d'entreprises taïwanaises, dont beaucoup fabriquent des pièces pour l'électronique, ont déclaré mercredi que les mesures gouvernementales de contrôle du COVID-19 dans l'est de la Chine les avaient amenées à suspendre leur production jusqu'à la semaine prochaine, alors que les perturbations liées à ces mesures se propagent.

La Chine a placé Shanghai sous un confinement strict depuis fin mars et la ville voisine de Kunshan a également renforcé les mesures de contrôle pour maîtriser la plus grande épidémie de COVID-19 du pays depuis la découverte du coronavirus fin 2019 dans la ville de Wuhan.

Les entreprises mondiales, des fabricants de téléphones mobiles aux fabricants de puces, sont très dépendantes de la Chine et de l'Asie du Sud-Est pour leur production et ont diversifié leurs chaînes d'approvisionnement après les ravages causés par la pandémie.

Parmi les entreprises taïwanaises qui ont fait des annonces à la bourse figurait Asia Electronic Material Co Ltd, qui fabrique des pièces pour les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les appareils photo numériques.

Elle a déclaré que son usine de Kunshan serait fermée jusqu'à mardi prochain, ajoutant qu'il était "difficile d'estimer" l'impact financier.

EFUN Technology Co Ltd, qui fabrique des pièces pour les écrans à cristaux liquides, a déclaré que son usine de Suzhou serait également fermée jusqu'à mardi et qu'elle reprendrait ses activités dès que le gouvernement aurait donné son feu vert, tout en ajoutant qu'elle ne prévoyait pas d'impact financier pour le moment.

Le fabricant de substrats de puces et de cartes de circuits imprimés Unimicron Technology Corp, qui fournit également Apple Inc et Intel, a déclaré tard mardi que la fermeture de ses opérations à Kunshan se prolongerait également jusqu'à mardi prochain.

L'entreprise a déclaré qu'elle "intégrait" ses ressources et sa production afin de réduire l'impact sur les clients, ajoutant que ses deux filiales de Kunshan représentaient environ 13 % du chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de cette année.

La société taïwanaise Pegatron Corp, qui assemble les iPhones pour Apple, a déclaré plus tôt mardi qu'elle avait suspendu les opérations dans ses usines de Shanghai et de Kunshan en raison des protocoles COVID-19 stricts du gouvernement. (Reportage de Ben Blanchard ; édition de Christopher Cushing et Kim Coghill)