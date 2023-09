Unimot SA, anciennement Unimot Gaz SA, est une société basée en Pologne et active dans le secteur de l'énergie. La société se concentre sur le commerce de gaz de pétrole liquéfié (GPL). La société propose du gaz de pétrole en bouteilles et en réservoirs, à utiliser pour le chauffage et les applications industrielles, en fournissant de l'énergie à des secteurs tels que les services, l'agriculture, l'industrie, les ménages et les consommateurs en vrac. La société est un distributeur et un importateur de GPL sur le marché intérieur. En outre, la société propose des composants d'huiles végétales pour le carburant diesel, à utiliser comme carburant pur ou comme biocomposant dans le carburant diesel conventionnel. En outre, elle est engagée dans la vente en gros de diesel. La société propose également le commerce de l'énergie en Pologne et en République tchèque, et distribue de l'électricité aux particuliers et aux entreprises. La société fait partie du groupe Unimot. Elle opère par l'intermédiaire d'Energogaz Sp z oo et de Tradea Sp z oo.