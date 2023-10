Union Bankshares, Inc. est une société holding à banque unique dont la seule filiale est Union Bank. L'Union Bank fournit des services bancaires complets aux particuliers, aux entreprises et aux municipalités, ainsi que des services de gestion d'actifs et de fiducie. La société fournit des services bancaires de détail aux particuliers et des services bancaires commerciaux aux petites et moyennes entreprises, aux partenariats et aux entreprises individuelles, ainsi qu'aux organisations à but non lucratif, aux municipalités locales et aux districts scolaires dans sa zone de marché. Ses produits et services comprennent des prêts commerciaux aux propriétaires d'entreprises et aux investisseurs pour les usines et l'équipement, les fonds de roulement, la rénovation immobilière et d'autres fins commerciales saines ; des prêts immobiliers commerciaux, y compris des prêts à la construction commerciale ; des demandes de prêts hypothécaires en ligne ; des prêts à la construction résidentielle et des prêts hypothécaires, et des services de gestion de trésorerie en ligne, y compris la réconciliation des comptes, le dépôt de cartes de crédit, la création de chambres de compensation automatisées, les virements électroniques et le dépôt de nuit.

Secteur Banques