UFF Banque : 2,17 millions d'actions apportées à l'OPAS

Euronext Paris et Natixis ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions UFF Banque, soit du 26 janvier au 15 février inclus, Abeille Assurances Holding a acquis 2.175.632 actions, au prix unitaire de 21 euros.



Ce nombre de titres apportés se compose de 1.659.450 actions dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris et de 516.182 actions par l'intermédiaire du membre du marché acheteur désigné.



À la clôture de l'offre, l'initiateur détient, directement et indirectement, 15.395.718 actions UFF Banque, soit 94,84% du capital et des droits de vote. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



