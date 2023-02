UFF Banque : retrait obligatoire prévu le 1er mars

L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions UFF Banque interviendra le 1er mars, au prix net de tout frais de 21 euros par action et portera sur 832.426 titres, soit 5,13% du capital et des droits de vote de la banque spécialisée en gestion du patrimoine.



Pour rappel, à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions UFF Banque initiée par Abeille Assurances Holding, l'initiateur détient, directement et indirectement, 15.395.718 actions, soit 94,84% du capital et des droits de vote.



