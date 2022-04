UFF : Rapport Annuel 2021 - Version PDF 29 avr 2022 - PDF - 10.86 Mo Rapports financiers

2021

02 Le mot du Président 04 Les chiffres clés 2021 06 Le cahier de l'actionnaire 09 Rapport de Gestion 47 123 Comptes consolidés 160 167 Comptes annuels 188 Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels 194 Attestation des responsables du Rapport Annuel 195 Documents d'Assemblée Générale 209 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées 216 Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes aux salariés dans le cadre des plans d'incitation long terme du Groupe 217 Table de référence Ce rapport financier annuel est une reproduction de la version officielle du rapport financier annuel qui a été établie au format ESEF et est disponible sur le site de l'émetteur.

Ce retour à la performance commerciale est porté par la hausse de l'activité sur tous les secteurs, la productivité du réseau commercial - qui s'établit à 2,2 M€ par conseiller (+ 35 % par rapport à 2020 et + 25 % par rapport à 2019) - et par la collecte de notre réseau d'indépendants.

Dans ce contexte de reprise, le Groupe UFF a poursuivi ses efforts de discipline budgétaire et a rationalisé le portefeuille de ses projets. L'UFF a également procédé à un amortissement accéléré des dépenses immobilisées sur certains projets, dontl'impact comptable, sans incidencesur latrésorerie, s'élève à 2,3 M€. Enfin, les discussionsavec les partenaires sociaux se sont poursuivies autour du

à un contexte macro-économiquecadre de rémunération commerciale.incertain, notamment lié à la criseukrainienne, à la volatilité des marchésfinanciers et au retour de l'inflation.

Un engagement sociétal renforcé

En 2021, forts de notre engagement d'acteur de la finance socialement responsable, nous avons poursuivi, à l'UFF, l'enrichissement de notre offre assurance-vie et PER individuel, en y intégrant des supports en unités de compte ESG et ISR, afin de répondre à l'aspiration et aux besoins des épargnants. Ainsi, nous avons notamment lancé : > Aviva La Fabrique Impact ISR : un fonds investi dans des sociétés dont les activités visent à créer de l'emploi en France. Ce support est reconnu par 3 labels : ISR (Investissement Socialement Responsable), Finansol (Finance Solidaire) et Relance.

> Mandarine Global Transition : un support d'actions internationales, qui a pour objectif de capter la dynamique de croissance des acteurs de la transition écologique et énergétique, vers une économie décarbonée. Ce support bénéficie du label GreenFin.

Une gouvernance renouvelée pour une nouvelle impulsion

Le Groupe UFF a fait évoluer sa gouvernance à la suite de l'acquisition d'AVIVA FRANCE (devenue ABEILLE ASSURANCES), son actionnaire majoritaire, par AÉMA GROUPE. Le 6 octobre 2021, le Conseil d'Administration de l'UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE (UFFB) a nommé Monsieur Philippe-Michel LABROSSE en qualité de Président du Conseil d'Administration puis, le 19 janvier 2022, Monsieur Fred VIANAS en qualité de Directeur Général.

Poursuivre les priorités opérationnelles

L'année 2022 sera consacrée à la poursuite et à l'intensification des efforts sur les trois axes prioritaires de développement du Groupe UFF : > investir dans notre réseau commercial, en finalisant les discussions avec les partenaires sociaux autour du cadre de rémunération du réseau, et ouvrir ainsi la voie vers la mise en œuvre d'une politique volontariste de recrutement ;

> satisfaire nos collaborateurs mais aussi nos clients, au travers d'une relation de proximité inscrite dans la durée avec leur conseiller, en continuant d'investir dans la formation du réseau commercial ; > maîtriser nos dépenses, dans un contexte de retour à la normale de l'activité, et poursuivre les travaux liés au programme d'optimisation initié fin 2021.

De nouvelles offres

Dans le contexte actuel de marchés incertains, l'UFF aménage sa gamme de solutions et lance de nouvelles offres qui verront le jour au cours du 1er semestre 2022.

Avec trois grandes priorités : > la diversification des avoirs financiers de nos clients : pour faire face à différentes configurations de marché ; > l'épargne programmée : pour lisser les points d'entrée de nos clients dans un contexte de marchés hauts ; > une gamme performante et innovante : avec une revue des mandats existants et le lancement de nouveaux mandats.

2022 : garantir le meilleur service

Après 2 ans de crise Covid et de contraintes sanitaires, le retour à une normalisation de l'activité semble être de mise. Néanmoins, avec un début d'année marqué par plusieurs facteurs d'instabilité sur les marchés, nos équipes continuent de se mobiliser pour garantir à nos clients la meilleure qualité de service et d'information possible.

Plus que jamais, nous innovons pour répondre aux besoins de nos clients.