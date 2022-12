UFF : avis motivé favorable du conseil à l'OPAS

Union Financière de France Banque (UFF) annonce que son conseil d'administration, réuni le 23 décembre, a rendu, à l'unanimité des membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS).Cette OPAS visant les actions UFF au prix de 21 euros par action, a été déposée le 28 novembre auprès de l'AMF par Abeille Assurances Holding, qui détenait directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote au jour du dépôt de l'offre.Considérant cette offre 'dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés', le conseil d'administration recommande aux actionnaires d'UFF qui souhaitent bénéficier d'une liquidité immédiate d'y apporter leurs titres.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.