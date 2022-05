UFF : diminution de 4% du PNB au 1er trimestre

UFF (Union Financière de France) présente un Produit Net Bancaire (PNB) du premier trimestre 2022 de 44,8 millions d'euros, en diminution de 4% en comparaison annuelle, pénalisé par la baisse des marchés financiers.



La collecte commerciale du spécialiste du conseil en gestion du patrimoine, à 394 millions d'euros, a progressé par contre de 7% dans un marché de l'épargne à tendance très positive. En particulier, la collecte du réseau d'indépendants a augmenté de 22%.



Toutefois, les commissions sur encours ont reculé de 3% à 27,6 millions, du fait de la baisse des actifs les plus rémunérateurs dans un contexte de marché défavorable et de commissions de mouvements en retrait.



