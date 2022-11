UFF : diminution de 6% du PNB à neuf mois

L'UFF (Union Financière de France) affiche un produit net bancaire en diminution de 6% à 134 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, pénalisé par la baisse des marchés financiers, et malgré une hausse de 8% des revenus tirés des commissions de placement.



Elle met toutefois en avant une collecte nette positive au 30 septembre, à +119 millions d'euros, du fait d'une collecte commerciale en progression de 10% conjuguée à une poursuite de la baisse des rachats et des remboursements de fonds à terme.



'Dans ce contexte, l'investissement dans le réseau commercial demeure la priorité de l'UFF, avec la poursuite d'une dynamique de recrutement de nouveaux talents commerciaux', indique la banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine.



