UFF : la collecte revient au-dessus du niveau de 2019

L'Union Financière de France (UFF) bondit de presque 8% ce vendredi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un redressement sensible de ses résultats l'an dernier.



La banque, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, indique que son exercice 2021 a été marqué par une activité commerciale 'dynamique', illustrée par une collecte en progression de 31% à 1.695 millions d'euros.



Le groupe - qui compte compte 194.000 clients - précise que cette performance lui permet de revenir au-dessus du niveau de 2019 (1.592 millions d'euros), c'est-à-dire avant le début de la crise sanitaire.



A 198,8 millions d'euros, son produit net bancaire s'inscrit en hausse de 11% sur l'année, ce qui permet de revenir à un niveau proche de son niveau de 2019 (202,1 millions d'euros).



Conséquence, le bénéfice net annuel ressort à 11,7 millions d'euros, contre 5,6 millions d'euros en 2020.



Pour 2022, l'UFF s'est notamment fixé pour priorité d'investir dans son réseau commercial et de maîtriser ses dépenses, des objectifs bien accueillis par le marché puisque son titre grimpait de 7,8% à Paris en fin de matinée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.