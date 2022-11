Union Financière De France Banque : 3ème trimestre 2022 : la bonne dynamique commerciale se poursuit malgré les revenus impactés défavorablement par les marchés financiers

Paris, le 10 novembre 2022

L'UFF présente sa dynamique de collecte commerciale, en progression de +10% au 30 septembre 2022 comparée au 30 septembre 2021. Malgré l'évolution favorable des revenus tirés des commissions de placement (+8% à 59,1 M€), le Produit net bancaire est quant à lui en diminution de -6%, à 134 M€, pénalisé par la baisse des marchés financiers.

Fred Vianas, Directeur Général de l'UFF, déclare : « Je salue la performance commerciale qui progresse en 2022, trimestre après trimestre, et reflète l'intérêt de nos clients et la capacité de l'UFF à les accompagner dans ce contexte économique. Je tiens à remercier nos clients pour leur confiance ainsi que nos collaborateurs pour la dynamique commerciale et pour le déploiement au cours de ce 3ème trimestre de la feuille de route de l'UFF à horizon 2023. »

1 229 M€ de collecte commerciale

Collecte commerciale 2021 2022 Variation

2022/ 2021 - Réseau Salarié 1 019 1 108 9% - Réseaux d'Indépendants 93 121 30% Collecte commerciale globale (M€) 1 112 1 229 10%

À fin septembre 2022, l'activité commerciale[1] globale est en progression de +10%, à 1 229 M€, à comparer à 1 112 M€ au 30 septembre 2021 :

L'activité commerciale du Réseau Salarié , à 1 108 M€, est en progression de +9% par rapport au 30 septembre 2021, soutenue par un plan produits dynamique et adapté au contexte actuel de marchés volatils, avec le lancement d'une offre de Private Equity innovante (Altaroc), d'une gamme de solutions structurées dédiées (Phoenix Paypal, UFF Zen Capital), d'une nouvelle UC immobilière (Tangram) et d'une nouvelle SCPI fiscale (Urban Premium). Représentant un peu plus de la moitié de la collecte commerciale, l'« Assurance-vie » est en progression de +1%. L'autre moitié de l'activité progresse quant à elle de façon plus significative, portée par le secteur « Immobilier », en hausse de +13% avec des ventes en Immobilier direct qui progressent de +18% et en SCPI de +7%, ainsi que par les secteurs « Entreprise » (+13%) et « Valeurs mobilières » (+57%).

Résultats Financiers 2021 2022 Variation

2022/ 2021 PNB (M€) - 1er Trimestre 46,8 44,8 -4% dont commissions de placement 18,3 19,1 4% dont commissions sur encours 28,5 27,6 -3% dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers 0,0 -1,9 NA - 2 ème Trimestre 49,1 44,9 -9% dont commissions de placement 19,7 21,2 8% dont commissions sur encours 29,1 25,9 -11% dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers 0,3 -2,2 NA - 3 ème Trimestre 46,0 44,3 -4% dont commissions de placement 16,8 18,8 12% dont commissions sur encours 28,9 25,3 -12% dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers 0,3 0,2 NA PNB cumulé au 30 septembre (M€) 141,9 134,0 -6% - dont commissions de placement 54,8 59,1 8% - dont commissions sur encours 86,5 78,8 -9% - dont produits (pertes) net(te)s d'intérêts et divers 0,6 -3,9 NA Actifs administrés en fin de période[2] (Md€) 12,8 12,0 -6%

59,1 M€ de commissions de placement

Les commissions de placement sont en progression de +8% sur un an, en lien avec la collecte commerciale, et augmentent dans tous les secteurs : +1% en « Assurance-vie », +63% en « Valeurs mobilières », +45% pour l'« Entreprise » et +6% pour l'« Immobilier » (+8% en Immobilier direct et +5% en SCPI).

78,8 M€ de commissions sur encours

Les commissions sur encours reculent de -9% sur la période, impactées par la baisse des marchés financiers et ses conséquences sur les actifs administrés en Unités de Compte.

La collecte nette[3] est positive au 30 septembre 2022, à +119 M€ (contre -4 M€ au 30 septembre 2021), du fait de la dynamique de la collecte commerciale conjuguée à une poursuite de la baisse des rachats et des remboursements de fonds à terme.

Les actifs administrés en fin de période s'établissent à 12 Mds€, en diminution de -6% par rapport au 30 septembre 2021, impactés par des variations de cours négatives.

-3,9 M€ de pertes nettes d'intérêts et divers

La baisse des marchés financiers au 1er semestre 2022 a impacté le portefeuille propre d'OPC obligataires historiquement comptabilisé en juste valeur par résultat. À compter du 3ème trimestre 2022, la trésorerie de l'UFF est placée pour l'essentiel à vue, et pour le solde dans un OPC fermé comptabilisé à coût historique, permettant le retour à un résultat financier légèrement positif au 3ème trimestre (+0,2 M€).

Perspectives

Avec une bonne dynamique commerciale qui se poursuit et se reflète dans l'évolution favorable des commissions de placement (+8% sur les 9 premiers mois de 2022), le PNB ressort néanmoins en baisse de ?6% à fin septembre 2022 par rapport à fin septembre 2021 dans un contexte de marché défavorable impactant les commissions sur encours et le résultat financier.

Au 3ème trimestre, l'UFF déploie sa Feuille de Route définie au 1er semestre, définissant les 5 grands objectifs à horizon 2023, et visant à mettre l'entreprise en mouvement à travers une organisation resserrée autour de 6 grands pôles - Développement, Réseau, Opérations, Richesses Humaines, Régalien et Communication & Engagement - et à répondre aux enjeux immédiats et préparer, par la suite, le prochain plan stratégique, en lien avec celui d'Aéma Groupe, nouvel actionnaire de référence.

Dans ce contexte, l'investissement dans le réseau commercial demeure la priorité de l'UFF, avec la poursuite d'une dynamique de recrutement de nouveaux talents commerciaux et l'amélioration du processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, dans un environnement de recrutement tendu.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.

Au 30 septembre 2022, l'Union Financière de France compte 191 000 clients, dont 170 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF ENDERBY Astrid de Bréon Françoise Paumelle Camille Pan Directrice Générale Déléguée Directrice Communication & Engagement Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 38 73 78 38 astrid_de-breon@uff.net francoise_paumelle@uff.net cpa@enderby.agency

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier) au travers de son Réseau Salarié et de son Réseau d'Indépendants.

[2] A compter de fin 2021, les actifs administrés intègrent les contrats distribués par l'UFF et assurés par les partenaires autres qu'Abeille Assurances. Les éléments historiques ont été retraités afin de permettre la comparabilité. Les actifs administrés publiés au 30 septembre 2021 s'élevaient à 12,6 Mds€.

3 Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période. A des fins de comparabilité, les données de collecte nette au 30 septembre 2021 ont été retraitées à l'identique des données sur les actifs administrés. La collecte nette publiée au 30 septembre 2021 s'élevait à - 82 M€.

