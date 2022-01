Union Financière De France Banque : Évolution de la Gouvernance

Paris, le 19 janvier 2022

Le Conseil d'Administration, réuni ce jour, a procédé à la nomination de Monsieur Fred Vianas en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Julien Brami, à effet immédiat, et a décidé de renouveler le mandat de Madame Astrid de Bréon en qualité de Directrice Générale Déléguée.

Lors de cette même séance, le Conseil a également pris acte de la démission de Monsieur Julien Brami de ses fonctions d'Administrateur et a décidé de coopter Madame Hélène Denis en remplacement. La cooptation de Madame Hélène Denis sera proposée à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Philippe Michel Labrosse, Président du Conseil d'Administration de l'UFF, a déclaré : « Le Conseil et moi-même remercions Julien Brami pour son travail au sein de l'UFF pendant près de 4 ans notamment dans cette période complexe de crise sanitaire, nécessitant d'assurer la continuité d'activité de conseil auprès de nos clients tout en protégeant nos collaborateurs.

Aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'arrivée de Fred Vianas à la Direction générale. Il a prouvé, au cours de ses 10 années passées au sein de Macif et dans sa contribution active à la naissance d'Aéma Groupe, sa capacité à associer une vision stratégique à long terme et un pilotage de la performance à court terme. Nous avons besoin de cette dynamique pour assurer les conditions d'un développement pérenne pour nos clients, nos collaborateurs et nos actionnaires. »

Fred Vianas a déclaré : « Je suis très honoré de rejoindre l'UFF qui a su s'imposer en cinquante ans comme une référence en France dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine. J'ai l'ambition de permettre à l'UFF de se projeter vers l'avenir, de saisir les opportunités et de relever les défis qui s'offrent à nous. Cela passera par un travail avec les femmes et les hommes qui sont au cœur de l'entreprise et qui font la richesse de notre Groupe. »

Éléments biographiques

Fred Vianas

Diplômé d'HEC, Fred Vianas a débuté sa carrière dans le groupe Havas dans lequel il a notamment occupé le poste de Directeur du Contrôle de Gestion d'Havas Régies.

Il est nommé en 2000 Directeur Général d'une filiale (Marketing Direct) du Groupe Vivendi. Il a rejoint le groupe Canal+ en 2004, comme Directeur Administratif et Financier de Canal+ International.

Entré au sein du Groupe Macif en 2010, il est nommé Directeur Général de Macif-Mutualité et Directeur du Pôle Santé Prévoyance en 2014. Il engage alors un plan de transformation du modèle industriel et réalise le rapprochement de différentes mutuelles doublant ainsi le chiffre d'affaires de cette activité.

En 2018, il prend la direction des assurances de personnes du Groupe puis en 2019, il est nommé Directeur Stratégie et Performance du Groupe. A ce titre, il pilote le projet de rapprochement entre les Groupes Macif et Aésio pour constituer Aéma Groupe qui voit le jour début 2021. Enfin, il a dirigé le projet d'acquisition d'Aviva France par Aéma Groupe ; acquisition réalisée le 30 septembre 2021.

**

Hélène Denis

Hélène Denis a rejoint Aviva France le 10 janvier 2022 en qualité de Directeur général délégué en charge des finances, des affaires juridiques et des risques. Après avoir gravi les échelons à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et être passée à la Cour des comptes, Hélène Denis rejoint en 2016 AG2R LA Mondiale en qualité de directeur du pilotage financier et des risques. Avant de rejoindre Aviva France, Hélène était, depuis 2020, directeur-adjoint de l'Agence française anticorruption.

Hélène est diplômée de l'Ecole polytechnique (X97) et de l'ENSAE (2002).

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont près de 900 dédiés au conseil.

Au 30 septembre 2021, l'Union Financière de France compte 195 000 clients, dont 174 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF ENDERBY Astrid de Bréon Françoise Paumelle Etienne Brunot Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 60 04 07 60 astrid_de-breon@uff.net francoise_paumelle@uff.net ebr@enderby.fr

