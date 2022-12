Union Financiere de France Banque : A suivre aujourd'hui

Le Conseil d'administration d'UFF a rendu, à l'unanimité de ses membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Abeille Assurances Holding. Il considère que celle-ci est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Abeille Assurances Holding, qui détenait directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote d'UFF au jour du dépôt de l'offre, propose 21 euros par action UFF.L'expert indépendant a notamment relevé dans son rapport que le prix de l'offre fait ressortir une prime par rapport à l'ensemble des références examinées, de ses valorisations intrinsèques et analogiques intégrant la valeur du patrimoine immobilier et des résultats de ses analyses de sensibilité.Le prix de l'offre extériorise par ailleurs une prime de 51% par rapport au dernier cours coté de l'action UFF précédant le dépôt de l'offre, une prime de 54,5% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action UFF au cours des 60 derniers jours de bourse.Le Conseil d'administration recommande ainsi aux actionnaires d'UFF qui souhaitent bénéficier d'une liquidité immédiate d'apporter leurs titres à l'offre.