Union Jack Oil plc est une société pétrolière et gazière qui se concentre sur la production terrestre, le développement, l'exploration et les opportunités d'investissement dans le secteur des hydrocarbures au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle détient des intérêts dans environ 13 licences dans les régions de l'East Midlands, du bassin de la Humber et de l'East Yorkshire. Elle détient des intérêts dans West Newton, Wressle Oilfield, Biscathorpe, Keddington Oilfield, Fiskerton Oilfield, North Kelsey et USA. Elle détient une participation de 16,665 % dans West Newton, situé dans le secteur occidental du bassin du Zechstein méridional. Elle détient une participation de 40 % dans PEDL180 et PEDL182, situés dans le Lincolnshire. Biscathorpe est situé dans le chenal d'hydrocarbures prouvé du bassin de Humber Sud et se trouve sur la même tendance que le champ pétrolifère de Keddington et le champ gazier de Saltfleetby. Le champ pétrolifère de Keddington est situé le long de la crête d'East Barkwith. La société détient une participation directe de 45 % dans le projet de récupération assistée du pétrole de Rogers et dans les concessions associées situées dans le comté de Seminole, en Oklahoma.