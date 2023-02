Union Jack Oil vante des revenus " historiques " au projet Wressle

Union Jack Oil PLC - société pétrolière et gazière basée à Bath, en Angleterre - note un revenu historique de 13,0 millions USD provenant du développement d'hydrocarbures de Wressle, depuis le redémarrage de la production le 19 août 2021. Wressle est situé dans les licences PEDL180 et PEDL182 dans le nord du Lincolnshire, en Angleterre, sur la marge occidentale du bassin de Humber. Le puits continue de produire sous flux naturel avec zéro coupure d'eau, avec des mises à niveau du site comprenant l'installation de microturbines et d'équipements associés en cours.

Le président exécutif David Bramhill déclare : "Les revenus de Wressle continuent de soutenir le bilan de la société. Depuis la dernière mise à jour de la production, une autre performance de production impressionnante du puits Wressle-1 a été enregistrée et la tendance observée tout au long de 2022 et au début de 2023 reste positive."

Cours actuel de l'action : 27,94 pence

Variation sur 12 mois : + 96%

