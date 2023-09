Union Métallurgique de la Haute-Seine - U.M.H.S. S.A. est spécialisée dans la distribution de produits de quincaillerie générale auprès d'une clientèle de professionnels. L'activité du groupe s'organise autour de 6 familles de produits : - produits de quincaillerie : articles de serrurerie, de visserie, de boulonnerie, de ferronnerie, etc. ; - outillages et fournitures industrielles : produits de fixation, de levage, de manutention, de soudage, etc. ; - appareils électriques : appareillages domestiques et industriels, produits d'éclairage, câbles et fils, alarmes, etc. ; - appareils de plomberie : produits de robinetterie, appareils sanitaires, etc. ; - produits d'aciers : tôles, tubes, laminés, poutrelles, aciers à béton, etc. ; - autres : charpentes, produits d'isolation, cloisons, carrelages, panneaux, etc.

Secteur Négoce et distribution diversifiée