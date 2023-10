Union Optech Co., Ltd. est une société basée en Chine qui est principalement engagée dans la fabrication de produits de lentilles optiques. La société s'occupe principalement de la recherche et du développement, de la conception, de la fabrication et de la vente de lentilles optiques et de produits optiques connexes. Les lentilles optiques de la société sont principalement utilisées dans les caméras de vidéosurveillance, les téléphones mobiles, les systèmes d'imagerie automobile, les produits de vidéoconférence, les appareils photo numériques, les caméscopes, les produits de maison intelligente, la photographie aérienne, les produits de réalité virtuelle et autres. La société est également engagée dans la fourniture de services de solutions d'application pour les produits de lentilles optiques.

Secteur Appareils électroniques