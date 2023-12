Union Semiconductor Hefei Co Ltd est une société basée en Chine qui fournit principalement des services complets pour l'emballage et le test de puces de pilotes d'affichage. Les principales activités de l'entreprise comprennent l'étalonnage à l'or en amont, les tests de plaquettes (CP) et les puces sur verre (COG) et les puces sur film (COF) en aval. Ses services d'emballage et de test sont principalement utilisés dans les puces de pilotage d'écran pour divers panneaux grand public. La société distribue principalement ses produits sur le marché intérieur, notamment à Hong Kong et à Taïwan.