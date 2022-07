UTI GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris le 29 juillet 2022

Chiffre d’affaires et résultats du 1er Semestre 2022





UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie ce jour ses comptes consolidés au 30 juin 2022 qui permettent de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En K€ 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Chiffre d'Affaires 10 713 9 035 Résultat opérationnel courant -60 -244 Taux de marge opérationnelle courante -0,6% -2,7% Autres produits ou charges opérationnels non courants -226 0 Résultat opérationnel -286 -244 Coût de l’endettement financier -56 -23 Résultat avant impôt des activités ordinaires -339 -291 Charge d'impôts sur le résultat 55 -54 Résultat net (part du groupe) -284 -345

Au 30 juin 2022, UTI GROUP réalise un chiffre d’affaires de 10,71 M€ contre 9,03 M€ au 1er semestre 2021, soit une progression de 18,6% de son activité.

Cette forte croissance est principalement liée au démarrage de l’activité de GROUPEMENT IT, filiale détenue à 100% par UTI GROUP, qui réalise un chiffre d’affaires de 1,28 M€ sur le premier semestre 2022. Un an à peine après son lancement, cette nouvelle filiale a permis au Groupe de remporter des référencements stratégiques auprès de grands comptes français et représente d’ores et déjà 12% du chiffre d’affaires d’UTI GROUP au premier semestre 2022.

Par ailleurs, les entités de province qui représentent 23,64% du chiffre d’affaires du groupe au 30 juin 2022 contre 22,83% au 30 juin 2021, ont également participé la croissance d’UTI GROUP. Elles enregistrent une progression de leur chiffre d’affaires de 22,78% sur le premier semestre 2022.

La croissance de l’activité du Groupe s’accompagne d’une amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle. UTI GROUP enregistre ainsi un résultat opérationnel courant de -60 K€ au 30 juin 2022 contre un résultat opérationnel courant de -244 K€ au 30 juin 2021. Après prise en compte de charges opérationnelles non courantes de 226 K€, le résultat net s’établit à -284 K€ au 1er semestre 2022 contre -345 K€ au 1er semestre 2021.

Une structure financière stable

Au 30 juin 2022, UTI GROUP enregistre une dette de loyers à court et long terme de 2 259 K€. Elle s’inscrit en léger retrait sur le semestre puisqu’elle était de 2 352 K€ au 31 décembre 2021.

Les dettes financières du Groupe, hors dettes sur loyer, sont quasiment stables et s’établissent à 2 017 K€ au 30 juin 2022 contre 2015 K€ au 31 décembre 2021. Le coût de l’endettement financier représente -56 K€ contre -23 K€ au 30 juin 2021.

Enfin, à l’issue du premier semestre 2022, les capitaux propres d’UTI GROUP sont de 3 746 K€ contre 4 029 K€ au 31 décembre 2021.

Perspectives 2022

Malgré les incertitudes économiques mondiales, le Groupe dispose de fondamentaux solides lui permettant d’anticiper la poursuite de sa croissance en 2022 et l’amélioration de son niveau de marge opérationnelle.

Prochaine communication :

Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 : 15 novembre 2022

A propos d’UTI Group …

Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com .

De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2021 a été déposé à l'AMF le 29/04/2022 sous le numéro D.22-0401 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP ( http://www.uti-group.com

Contacts

Christian AUMARD

Président Directeur Général

Tél. : 01 41 49 05 10

Christian.aumard@uti-group.com



Samuel BEAUPAIN

Relations presse

Portable : 06 88 48 48 02

samuel@edifice-communication.com

Pièce jointe