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UTI GROUP : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30/06/2022

31/08/2022 | 08:01
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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022

Etabli en application de l’article 222 - 4 du Règlement Général de l’AMF

UTI GROUP. SA
Société Anonyme au capital de 1.791.797,20 €
68, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex
338 667 082 RCS NANTERRE
Code APE 6202 A
Siret 338 667 082 00048
Téléphone : 01.41.49.05.10
Site : www.uti-group.com


SOMMAIRE

A - ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS CONSOLIDES CONDENSES AU 30 JUIN 2022. 3
1.       ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE.. 3
2.       ETAT DU RESULTAT GLOBAL.. 4
3.       TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE.. 5
4.       TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES.. 6
NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS.. 7
GENERALITES.. 7
Note 1 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE.. 7
Note 2 – PRINCIPES COMPTABLES SIGNIFICATIFS.. 7
BILAN - ACTIF.. 16
Note 3 – GOODWILL.. 16
Note 4 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.. 17
Note 5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES.. 17
Note 6 – ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS.. 18
Note 7 – CREANCES CLIENTS ET AUTRES ACTIFS COURANTS.. 19
Note 8 – TRESORERIE, EQUIVALENTS DE TRESORERIE.. 20
BILAN - PASSIF.. 21
Note 9 – CAPITAL ET PRIMES LIEES AU CAPITAL.. 21
Note 10 – PROVISIONS.. 23
Note 11 – DETTES FINANCIERES.. 24
Note 12 – AUTRES PASSIFS COURANTS ET DETTES FOURNISSEURS.. 26
Note 13 - INFORMATION SECTORIELLE.. 27
Note 14 – ETAT DU RESULTAT GLOBAL.. 28
Note 15 - AVANTAGES AU PERSONNEL.. 30
Note 16 – IMPOTS.. 31
Note 17 – RESULTAT NET PAR ACTION.. 32
Note 18 - ENGAGEMENTS HORS BILAN.. 33
Note 19 – EFFECTIF MOYEN.. 33
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES.. 34
Note 20 – EXPOSITION AUX RISQUES FINANCIERS.. 34
Note 21 – SOCIETE MERE.. 35
Note 22 – INFORMATION SUR LES PARTIES LIEES.. 35
Note 23 – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE.. 36

B - RAPPORT D’ACTIVITE SEMESTRIEL. 37
1.       PRESENTATION DES COMPTES DU PREMIER SEMESTRE 2022 DU GROUPE CONSOLIDE.. 37
2.      PRESENTATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022 DE LA SOCIETE UTI GROUP. 38
3.       DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DU GROUPE CONSOLIDE AU COURS DU SEMESTRE ECOULE.. 39
4.       EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DANS LE GROUPE AU COURS DU SEMESTRE ECOULE ET LEUR INCIDENCE SUR LES COMPTES SEMESTRIELS.. 40
5.       EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ACTIVITE DU GROUPE PENDANT L’EXERCICE / DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE.. 40

C - DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL. 41

D - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE. 42

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Données financières ()
CA 2020 18,0 M - -
Résultat net 2020 0,04 M - -
Dette nette 2020 2,26 M - -
PER 2020 132x
Rendement 2020 -
Capitalisation 4,29 M 4,30 M -
VE / CA 2019 0,35x
VE / CA 2020 0,42x
Nbr Employés 186
Flottant 41,7%
Graphique UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP SA
Durée : Période :
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
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Diane Hassanine Operations Director
Jacqueline Fouet Aumard Director & Deputy Chief Executive Officer
Diane Aumard Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP SA-6.30%4
ACCENTURE PLC-29.44%186 690
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-16.21%143 356
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.-0.40%103 414
INFOSYS LIMITED-22.57%76 684
SNOWFLAKE INC.-45.46%59 300