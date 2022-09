Uniper : Credit Suisse dégrade son opinion

Credit Suisse dégrade son opinion sur Uniper à 'sous-performance' avec un nouvel objectif de cours de quatre euros (au lieu de 24,6 euros), dans une note sur l'opérateur énergétique allemand et sur sa maison-mère finlandaise Fortum.



'Compte tenu du risque d'une nouvelle réduction des livraisons de gaz de Gazprom et de l'environnement actuel du marché des matières premières (conduisant à des exigences de marge), nous nous attendons à ce que le cours de l'action reste volatil', prévient-il.



Credit Suisse ajoute que le plan de sauvetage d'Uniper, annoncé en juillet et dont les détails sont encore en discussions, 'implique une décote substantielle par rapport au cours de référence' (31% de décote moyenne, selon ses estimations).



