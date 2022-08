Allemagne-Uniper demande une nouvelle aide de l'Etat

par Christoph Steitz

FRANCFORT, 29 août (Reuters) - Le géant allemand de l'énergie Uniper a demandé lundi une rallonge de crédit au gouvernement allemand, face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité, portant à 19 milliards d'euros la facture de son renflouement.

Le principal importateur de gaz d'Allemagne a demandé une extension de sa facilité de crédit de quatre milliards d'euros supplémentaires, alors même que les détails de l'accord de sauvetage conclu le mois dernier avec le gouvernement allemand doivent encore être précisés.

Uniper, détenu majoritairement par la société finlandaise Fortum, a expliqué qu'il avait déjà épuisé une ligne de crédit de 9 milliards d'euros auprès de l'établissement KfW .

L'action d'Uniper a pris 1,1 % en Bourse, tandis que celle de Fortum, qui a déclaré lundi être en pourparlers avec l'État finlandais sur la manière de préserver ses besoins en liquidités, a grimpé de 3,3 %.

Les pertes d'Uniper sont de l'ordre de "plus de" 100 millions d'euros par jour, a déclaré son PDG Klaus-Dieter Maubach.

"Nous travaillons aussi vite que possible avec le gouvernement allemand afin de trouver une solution durable à cette situation d'urgence, faute de quoi Uniper ne sera plus en mesure de remplir sa fonction critique pour l'Allemagne et l'Europe", a-t-il ajouté.

Des sources ont déclaré à Reuters la semaine dernière que la KfW était prête à accorder à Uniper, qui a enregistré une perte de 12,3 milliards d'euros au cours du premier semestre 2022, un crédit plus important que celui convenu dans le cadre de l'accord de renflouement de 15 milliards du mois dernier.