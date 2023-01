Allemagne : les réservoirs de gaz pourraient être remplis aux deux tiers à la fin de l'hiver

BERLIN (dpa-AFX) - Selon une estimation du secteur, les réservoirs de gaz allemands seront bien remplis à la fin de l'hiver. L'association de stockage Initiative Energien Speichern (Ines) a annoncé mardi à Berlin que, dans l'hypothèse d'une évolution "normale" des températures, les réservoirs seraient remplis à 65% fin mars et fin avril.

Ce serait nettement plus qu'en 2022, où les taux étaient de 26% fin mars et de 35% fin avril. Actuellement, le taux de remplissage est d'environ 91%. Cela s'explique par la réduction de la consommation d'énergie et les importations supplémentaires pour compenser le manque d'importations en provenance de Russie.

Le modèle de calcul part du principe que le reste de l'hiver dans l'UE se déroulera comme en 2016, c'est-à-dire "normalement". Même en cas de températures extrêmement basses et d'autres événements négatifs, l'association ne s'attend pas à une pénurie de gaz. "Si les fortes économies de consommation actuelles se poursuivent, l'Allemagne passera bien l'hiver", a déclaré le directeur général d'Ines, Sebastian Bleschke. L'association compte 14 entreprises membres qui détiennent 90% des capacités de stockage de gaz en Allemagne./wdw/DP/jha