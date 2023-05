Aperçu de Dpa-AFX : ENTREPRISES du 19.05.2023 - 15h15

ROUNDUP : Volkswagen se retire complètement de Russie

VOLFSBURG/KALOUGA - Le groupe VW vend sa principale usine en Russie et se retire complètement du pays jusqu'à nouvel ordre. L'usine de Kaluga sera vendue au groupe commercial Avilon, a annoncé le groupe de Wolfsburg vendredi. Après des démarches antérieures liées à la guerre en Ukraine, cette décision marque de facto la fin d'une activité autonome en Russie pour le plus grand groupe automobile européen.

ROUNDUP : Des utilisateurs de Tiktok portent plainte contre l'interdiction d'une application dans l'Etat américain du Montana

WASHINGTON/MISSOULA - Quelques heures seulement après l'interdiction dans le Montana de l'application vidéo Tiktok développée en Chine, cinq utilisateurs de cet État américain ont déposé plainte. Comme d'autres critiques de l'interdiction, ils estiment que le droit à la liberté d'expression est menacé. "Le Montana ne peut pas plus interdire à ses habitants d'utiliser Tiktok et d'y publier des articles qu'il ne peut interdire le "Wall Street Journal" en raison de son propriétaire ou des idées qu'il publie", peut-on lire dans une requête déposée dès mercredi soir auprès d'un tribunal fédéral de Missoula.

La Cour suprême américaine ne touche pas à une règle importante d'Internet

WASHINGTON - La Cour suprême des États-Unis n'a pas touché à une règle importante qui protège les services en ligne contre la responsabilité des contributions des utilisateurs. Les juges ont rejeté dans deux cas des plaignants qui voulaient tenir Twitter et Google pour responsables de la diffusion de contenus terroristes. Cela renforce le bouclier contre les poursuites judiciaires connu sous le nom de "Section 230", sous lequel les grandes plateformes en ligne ont pu se développer.

ROUNDUP/Le ministre des Affaires sociales Heil à propos de la loi sur le chauffage : 'clarifier rapidement la situation'.

BERLIN - Le ministre des Affaires sociales Hubertus Heil (SPD) s'est prononcé contre un report à plus long terme de la loi controversée sur le remplacement des chauffages au fioul et au gaz. "Il est nécessaire d'apporter rapidement de la clarté", a-t-il déclaré au quotidien "Neue Osnabrücker Zeitung" (vendredi). "Je suis persuadé que nous parviendrons à une bonne solution". Il est favorable à des solutions qui sont techniquement réalisables et socialement acceptables. "La protection du climat a besoin d'une large acceptation sociale et ne doit pas devenir un projet réservé aux personnes aisées". Le groupe SPD veillera, lors de la procédure parlementaire, à ce que "personne ne soit surchargé", a déclaré le ministre des Affaires sociales.

ROUNDUP/Mützenich : la loi sur le chauffage mise trop unilatéralement sur les pompes à chaleur

BERLIN - Le groupe parlementaire du SPD a critiqué le fait que le projet de loi sur le chauffage mette trop l'accent sur la pompe à chaleur. Le projet du gouvernement est "trop unilatéral", a déclaré le président du groupe Rolf Mützenich au journal "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ("FAS"). "La pompe à chaleur ne fonctionnera pas partout. C'est justement dans les bâtiments existants que nous avons besoin d'un mix technologique diversifié". En effet, le projet de loi prévoit expressément, outre les pompes à chaleur, le raccordement au chauffage urbain, le chauffage direct à l'électricité, l'énergie solaire thermique et les chauffages hybrides avec pompe à chaleur et chauffage au gaz ou à la biomasse.

ROUNDUP 2 : Plus social, moins de pompes à chaleur : des corrections demandées à la loi sur le chauffage

BERLIN - Après le retrait du secrétaire d'État à l'Énergie Patrick Graichen, l'accent est mis sur les corrections à apporter au contenu de la loi sur l'échange de chauffage qu'il a élaborée. Le SPD et le FDP ont à nouveau demandé vendredi des améliorations pendant les débats au Bundestag. "Nous ferons ensemble de cette loi une bonne loi au cours de la procédure parlementaire", a déclaré le chef du groupe parlementaire du FDP Christian Dürr à l'agence de presse allemande. "Le temps que cela prendra est secondaire si le résultat est bon".

Deux patrons d'Uniper commencent des emplois plus tôt que prévu

DÜSSELDORF/ESSEN - Chez Uniper, le plus grand importateur de gaz allemand, le nouveau patron commence plus tôt que prévu initialement. Le manager énergétique britannique d'Eon, Michael Lewis, prendra la présidence du conseil d'administration dès le 1er juin, soit un mois plus tôt que ce qui avait été annoncé précédemment, comme l'indique un communiqué d'Uniper publié vendredi. Le poste de président du directoire est vacant depuis début mars, après le départ du président du groupe Klaus-Dieter Maubach.

ROUNDUP : Les voyagistes ne voient pas de boom des prix bas en raison de l'inflation élevée

FRANCFORT - Malgré la persistance d'une inflation élevée, les vacanciers allemands ne semblent pas avoir économisé jusqu'à présent sur les semaines les plus belles de l'année - au contraire. "L'inflation et la crise énergétique n'ont pas conduit à un boom des prix bas", a déclaré Sven Schikarsky, chef de produit de Dertour et de ses marques sœurs ITS et Meiers Weltreisen. Selon les données du leader du secteur, Tui, les gens dépensent également plus pour leurs vacances.

