ROUNDUP : L'équipementier automobile Stabilus abaisse ses objectifs annuels en raison de l'absence de reprise

KOBLENZ - L'équipementier automobile Stabilus continue de lutter contre la morosité du secteur et revoit à la baisse ses objectifs financiers pour l'exercice en cours. Alors que le spécialiste des ressorts de coffre à gaz était déjà un peu plus pessimiste début mai, la direction a sensiblement réduit ses perspectives mardi soir. Cela n'a pas été bien accueilli en Bourse. L'action a perdu environ 15% de sa valeur dans les premiers échanges de mercredi. Depuis le début de l'année, la perte de cours s'élève à plus d'un cinquième.

ROUNDUP 3/Voitures électriques : Habeck mise sur une discussion avec la Chine

BRUXELLES - Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, mise sur des négociations avec la Chine face à la menace d'amendes européennes élevées sur les voitures électriques chinoises, tout en mettant en garde contre une "course aux droits de douane". "Il est crucial de parler maintenant", a déclaré le politicien écologiste mercredi en marge d'un événement organisé par le Conseil économique de la CDU à Berlin. "Les droits de douane, en tant que moyen politique, ne sont jamais que l'ultima ratio et souvent la pire des solutions". Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing (FDP), a mis en garde contre les conséquences des droits de douane punitifs.

ROUNDUP : Oracle, le rival de SAP, affiche sa confiance dans les activités d'intelligence artificielle - l'action grimpe

AUSTIN - Le groupe américain de logiciels Oracle a fait preuve d'optimisme pour ses activités futures en affichant des réservations élevées pour ses programmes et en nouant des partenariats. Le rival de SAP a annoncé mardi soir après la clôture du marché boursier américain à Austin (Texas) une extension de sa collaboration avec le géant technologique Microsoft et l'inventeur du ChatGPT OpenAI, qui doit permettre d'étendre la plate-forme d'IA en nuage du groupe Windows aux centres de données Oracle. De plus, le géant de la recherche Google veut proposer la technologie de base de données Oracle dans sa plateforme cloud. Cela a fortement stimulé les actions.

Le nouveau directeur général de Symrise veut accélérer la rentabilité

FRANCFORT - Le directeur général de Symrise, Jean-Yves Parisot, en poste depuis avril, met davantage l'accent sur la rentabilité. "Le temps est à la consolidation", a déclaré le PDG du fabricant de parfums et d'arômes lors d'une table ronde avec des journalistes mardi soir à Francfort. Le prédécesseur de Parisot, Heinz-Jürgen Bertram, avait stimulé la croissance par de nombreuses acquisitions après son entrée en fonction en 2009. Les investisseurs appréciaient beaucoup Bertram. Le cours de l'action a augmenté de près de 900 pour cent pendant son mandat. Outre la forte croissance, ils exigent également une meilleure rentabilité. Il faut donc qu'à l'avenir, il reste plus de bénéfices sur le chiffre d'affaires. Mais l'entreprise du Dax n'a pas l'intention de changer radicalement de direction, Parisot parle plutôt d'"évolution".

ROUNDUP : Bilfinger prévoit une hausse de son chiffre d'affaires en 2024, y compris l'achat de Stork

MANNHEIM - Le prestataire de services industriels Bilfinger revoit à la hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'année en cours en raison de sa récente acquisition. En incluant l'acquisition d'une partie du prestataire de services industriels Stork, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires de 4,8 milliards à 5,2 milliards d'euros en 2024, a annoncé mercredi l'entreprise du MDax en amont d'une journée sur les marchés financiers. Auparavant, la direction de Bilfinger visait 4,5 à 4,8 milliards d'euros. Le résultat d'exploitation (marge Ebita) devrait désormais représenter 4,8 à 5,2% du chiffre d'affaires. Auparavant, le conseil d'administration prévoyait au moins 4,9%.

General Motors injecte 850 millions de dollars dans la société de robotaxis Cruise

SAN FRANCISCO - Le géant américain de l'automobile General Motors soutient sa société de robotaxis Cruise avec une injection de 850 millions de dollars. Cela permettra de gagner du temps pour finaliser les réflexions stratégiques sur l'avenir de Cruise, a déclaré le directeur de GM Paul Jacobson mardi lors d'une conférence.

Le tribunal accorde à Uniper le droit de réclamer des milliards de dommages et intérêts

DÜSSELDORF - Un tribunal arbitral a accordé à Uniper plus de 13 milliards d'euros de dommages et intérêts dans le cadre du litige opposant le groupe énergétique nationalisé Uniper et le fournisseur de gaz russe Gazprom sur l'absence de livraison de gaz. Uniper a également été autorisé par le tribunal de Stockholm à résilier ses contrats de fourniture de gaz, a annoncé mercredi Uniper à Düsseldorf.

ROUNDUP : L'ouverture du procès sur la fraude de plusieurs millions d'euros chez Aurubis a été reportée

HAMBOURG - L'ouverture d'un procès sur une fraude de plusieurs millions chez le producteur de cuivre hambourgeois Aurubis, initialement prévue jeudi, a été reportée. Une porte-parole du tribunal a indiqué mercredi que les charges contre trois hommes pour escroquerie professionnelle, corruption et complicité devaient encore être adaptées. Le tribunal de grande instance n'a suivi que partiellement l'accusation dans sa décision d'ouverture.

Réforme de la loi sur les services postaux : le projet de feu rouge passe en commission

BERLIN - La réforme de la loi postale obsolète a franchi un nouvel obstacle. La commission économique du Bundestag a adopté mercredi une proposition sur laquelle les représentants de la coalition Ampel s'étaient préalablement mis d'accord. Jeudi, la plénière devrait donner son accord, et en juillet, ce sera au tour du Bundesrat. Si la chambre des Länder donne également son feu vert, la loi postale sera réformée en profondeur pour la première fois depuis 1998. A l'époque, les lettres étaient bien plus importantes qu'aujourd'hui, et le commerce en ligne et ses masses de colis n'en étaient qu'à leurs débuts.

