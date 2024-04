Uniper SE est une société de production et de commerce d'énergie basée en Allemagne. La société opère à travers trois segments : European Generation, Global Commodities et International Power Generation. Le segment European Generation produit de l'énergie et possède des centrales électriques au charbon, au gaz, au pétrole, des centrales combinées gaz-vapeur, des centrales hydroélectriques, des centrales nucléaires en Suède, une centrale à biomasse en France, ainsi que des installations solaires et éoliennes. Le segment Global Commodities regroupe les activités de négoce d'énergie de la société, ainsi que les activités de stockage et de fourniture de gaz, et le segment International Power Generation comprend des participations dans des sociétés de production d'énergie en Fédération de Russie et au Brésil.

Secteur Services multiples aux collectivités