DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Des militants de Greenpeace ont grimpé jeudi sur le toit du siège d'Uniper à Düsseldorf pour protester contre un projet controversé d'extraction de gaz au large de la côte ouest de l'Australie. Ils ont déployé sur la façade une bannière de 150 mètres carrés avec les slogans "Gas zerstort" et "No New Gas". A l'entrée du siège du groupe énergétique, les 40 activistes ont placé des affiches de protestation et à l'intérieur, selon une porte-parole de l'organisation de protection de l'environnement Uniper, des drapeaux ont été échangés.

L'action est dirigée contre un grand projet de demande de gaz du partenaire d'Uniper Woodside au large de la côte ouest de l'Australie. Selon Greenpeace, le projet d'extraction de gaz met en danger des réserves marines uniques et notamment les baleines et les tortues de mer. Ainsi, les canons à son subsonique produisent des bruits sous-marins extrêmement forts, ce qui représente un grand danger pour les baleines - qui utilisent le son et le sonar pour la navigation, la communication et la recherche de nourriture. Une décision de justice a provisoirement mis fin à ces tests sismiques. D'autres travaux ont cependant progressé : quelques jours seulement après que Woodside a commencé à creuser des tranchées au fond de la mer pour les pipelines, un bateau de travail a percuté un baleineau.

L'argent des contribuables allemands a constitué la base financière de ces travaux. "Avec RWE, Uniper, et donc le gouvernement fédéral, est un des principaux acheteurs de ce gaz sale", affirme Greenpeace. Uniper avait été nationalisée l'année dernière afin d'éviter un effondrement imminent. Greenpeace exige qu'Uniper se retire de ses contrats avec Woodside.

La directrice financière d'Uniper, Jutta Donges, avait défendu la collaboration avec Woodside. Les autorités australiennes ont examiné le projet et l'ont approuvé sous certaines conditions, avait-elle déclaré. "Nous prenons très au sérieux les objections et les préoccupations qui vont au-delà et nous discutons régulièrement de ces questions avec les organisations non gouvernementales ainsi que dans le cadre de nos échanges avec les experts de Woodside."/cd/DP/jha