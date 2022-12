L'Europe tente un rebond pour le rallye de Noël

PARIS, 21 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi dans les échanges en matinée à la faveur d'un timide retour vers les actifs risqués après plus d'une semaine de prudence liée aux annonces des grandes banques centrales et aux craintes sur l'évolution de la conjoncture.



Dans le sillage du rebond à Wall Street après quatre séances dans le rouge, le CAC 40 à Paris prend 0,74% à 6.498,27 vers 09h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,27% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,68%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,75%, le FTSEurofirst 300 de 0,54% et le Stoxx 600 de 0,69%, dans ce qui semble un début de rallye de fin d'année.



Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent eux aussi une poursuite du rebond avec une hausse de 0,52% pour le Dow Jones , de 0,51% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,57% pour le Nasdaq .



Coté indicateurs économiques, le moral des consommateurs allemands a poursuivi son redressement pour le troisième mois consécutif avec un indice GfK pour le mois de janvier ressorti à -37,8 contre -38,0 prévu par les économistes interrogés par Reuters.



En Bourse en Europe, la tendance positive est emmenée par le secteur de la consommation de biens et services dits non essentiels à la faveur de la publication des comptes financiers de Nike, dont l'action s'envole de 13% dans les transactions hors séance. L'équipementier sportif américain a annoncé mardi soir un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et la plus forte croissance de ses ventes en 42 trimestres si l'on exclut le quatrième trimestre 2021. Adidas et Puma avancent respectivement de 7,56% et de 8,46%.



Le secteur de la santé (+0,53%) est également recherché. Philips (+4,1%) a annoncé que des tests indépendants sur ses respirateurs, objets d'un rappel massif, avaient montré des risques limités en matière de santé. Sanofi



prend 1,50% après l'approbation par la MHRA, l'autorité britannique de santé, de son vaccin Vidprevtyn contre le COVID-19.



Uniper bondit de 5,91% après le feu vert de la Commission européenne au plan de sauvetage par Berlin de la société énergétique allemande. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)