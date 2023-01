L'Umwelthilfe fait appel contre le terminal GNL de Wilhelmshaven

WILHELMSHAVEN (dpa-AFX) - L'association allemande d'aide à l'environnement (DUH) a déposé un recours contre l'autorisation d'exploitation du terminal d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) de Wilhelmshaven. L'association demande que l'exploitation du navire terminal flottant "Höegh Esperanza", ouvert en décembre, soit limitée à dix ans maximum et que le rejet en mer d'eaux usées traitées avec des biocides soit stoppé. Au lieu de cela, l'exploitant du terminal, l'importateur de gaz Uniper, doit miser sur des méthodes de nettoyage respectueuses de l'environnement et sans produits chimiques. L'administration régionale compétente de Basse-Saxe pour la gestion de l'eau, la protection des côtes et de la nature (NLWKN) a donné mi-décembre son autorisation pour le terminal au titre de la législation sur l'eau.

L'exploitation du terminal est actuellement limitée par la loi sur le GNL jusqu'en 2043, soit 20 ans. Pour la Deutsche Umwelthilfe et d'autres associations de protection de l'environnement, cette durée est nettement trop longue. De leur point de vue, cette longue durée va à l'encontre des objectifs de réduction des émissions de gaz nocifs pour le climat fixés par l'accord de Paris sur le climat.

Selon un communiqué publié mercredi, Sascha Müller-Kraenner, directeur général de la DUH, a déclaré qu'il fallait s'assurer que la protection du climat soit maintenue, même dans la crise énergétique actuelle. "Si nous délivrons maintenant de nombreuses autorisations d'exploitation illimitées pour de nouveaux projets fossiles, nous passerons d'une dépendance aux énergies fossiles à une autre et nous mettrons en péril nos objectifs climatiques". La durée de vie du terminal GNL de Wilhelmshaven doit donc être limitée à dix ans au maximum, selon lui. L'association de protection de l'environnement s'oppose également à la durée d'exploitation du gazoduc de raccordement nouvellement construit. Elle doit également être limitée à dix ans.

Les associations de protection de l'environnement critiquent également le rejet en mer des eaux usées traitées avec des biocides. En effet, pour que le gaz naturel liquéfié livré par les pétroliers soit à nouveau transformé en gaz, il doit être réchauffé à bord du terminal GNL avec de l'eau de la mer du Nord. Pour éviter que les systèmes d'eau de mer du navire ne soient envahis par des coquillages ou des balanes, il faut, selon l'exploitant Uniper, utiliser du chlore comme biocide pour le nettoyage. Selon l'autorité chargée de délivrer les autorisations (NLWKN), la quantité demandée est conforme aux dispositions légales.

Compte tenu de l'utilisation de chlore, l'association Umwelthilfe craint des dommages pour la mer des Wadden voisine. "L'utilisation de tonnes de chlore comme biocide est une catastrophe pour la biodiversité de la Jade et les pêcheurs de coquillages locaux et montre aussi clairement ce que signifie l'échec des études d'impact sur l'environnement pour les projets d'infrastructure", a déclaré Constantin Zerger, expert en énergie de la DUH. L'association demande qu'au lieu d'utiliser des produits chimiques, d'autres méthodes de nettoyage, par exemple mécaniques, soient utilisées.

Le terminal GNL de Wilhelmshaven est le premier à être ouvert en Allemagne. Il fait partie des efforts de l'Allemagne pour devenir indépendante du gaz naturel en provenance de Russie. La procédure de demande d'autorisation du terminal a donné lieu à environ 300 objections de la part d'organismes d'intérêt public, d'associations de protection de l'environnement et de personnes privées.