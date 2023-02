L'importateur de gaz Uniper présente ses chiffres après une année difficile

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Après des temps difficiles et une nationalisation, l'importateur de gaz Uniper présente ce vendredi ses perspectives pour l'exercice en cours. L'évolution future de l'entreprise devrait dépendre fortement de l'évolution de la crise du gaz sur fond de guerre en Ukraine. Le groupe de Düsseldorf s'est longtemps approvisionné en gaz auprès de la Russie, mais ces importations ont été réduites l'an dernier. Pour pouvoir honorer les contrats en cours, Uniper a dû acheter du gaz beaucoup plus cher auprès d'autres sources - ce qui a mis l'entreprise dans une grande difficulté et a conduit à une nationalisation pour éviter les dommages consécutifs.

Selon des chiffres provisoires publiés début février, le groupe a enregistré l'an dernier une perte avant intérêts et impôts d'environ 10,4 milliards d'euros. L'année précédente, c'est-à-dire avant la crise du gaz, le bénéfice s'élevait à 1,2 milliard d'euros. En ce qui concerne le résultat net ajusté, l'entreprise s'attend à une perte d'environ 7 milliards d'euros, contre un bénéfice de 906 millions d'euros l'année précédente. Les chiffres complets de l'exercice écoulé doivent être présentés vendredi.

Après un exercice désastreux, il y a tout de même eu une lueur d'espoir. En effet, les coûts de remplacement du gaz n'ont pas été aussi élevés qu'on le craignait initialement : Début novembre, Uniper prévoyait encore environ 40 milliards d'euros de coûts supplémentaires pour l'exercice 2022 et à l'avenir. Début février, la direction a réduit ce chiffre de plus de moitié, à 19,1 milliards d'euros.

Uniper emploie environ 7000 personnes en Europe. Pour l'Etat fédéral, le sauvetage d'Uniper est devenu une affaire coûteuse, la nationalisation pourrait coûter jusqu'à 34,5 milliards d'euros. L'État fédéral détient 99,1 % du capital social d'Uniper.