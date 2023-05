Le groupe nationalisé Uniper doit rapidement repasser en mains privées

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe énergétique Uniper, nationalisé dans le cadre de la crise du gaz, doit être à nouveau privatisé le plus rapidement possible, selon la volonté du directoire. "Notre objectif est de remettre Uniper, en tant qu'entreprise autonome, le plus rapidement possible dans des mains majoritairement privées", a déclaré la directrice financière Jutta Donges mercredi lors de l'assemblée générale. Cet objectif est l'un des "principaux garde-fous" de la révision en cours de notre stratégie future.

Donges a rappelé l'engagement de l'État fédéral vis-à-vis de l'Union européenne de présenter d'ici fin 2023 un moyen de ramener sa participation dans Uniper à 25 pour cent plus une action. "Nous présenterons nos idées à ce sujet au cours des prochains mois".

Donges a déclaré qu'en tant que directrice de l'agence financière de l'État fédéral, elle avait accompagné de nombreux sauvetages d'entreprises. "Et j'ai vu qu'après une stabilisation réussie, la voie du retour à l'autonomie peut être empruntée avec succès". Uniper y parviendra également. Elle se propose donc, après la stabilisation, de guider Uniper avec ses collègues à travers cette phase et de contribuer à son retour au succès. "Cela signifie également rendre notre entreprise à nouveau apte au marché des capitaux et donner ainsi à l'État fédéral la possibilité de remettre Uniper en mains privées dans une perspective d'avenir."/tob/DP/jha