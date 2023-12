LEIPZIG (dpa-AFX) - Le tribunal administratif fédéral s'est penché mercredi sur la légalité du plan d'aménagement de la centrale à charbon Datteln 4 en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'association environnementale BUND, la ville de Waltrop et plusieurs riverains estiment que le plan est inefficace et ont déposé des plaintes (réf. : BVerwG 4 CN 4.22 - 4 CN 6.22). Le tribunal administratif fédéral de Leipzig rendra sa décision ce jeudi (13h00).

Un litige depuis de nombreuses années

La centrale fait l'objet d'un litige depuis de nombreuses années. Un premier plan d'aménagement avait déjà été déclaré inefficace en 2009, car il n'était pas en accord avec l'aménagement du territoire. Le nouveau plan n'a pas non plus été validé par le tribunal administratif supérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (OVG). Des erreurs ont été commises lors du choix du site, avait jugé le tribunal de Münster en 2021, déclarant le plan inefficace. La ville de Datteln et l'exploitant de la centrale Uniper ont fait appel de cette décision.

Erreur dans le choix du site ?

Lors de l'audience à Leipzig, la ville et Uniper ont demandé l'annulation de la décision du tribunal administratif supérieur et le rejet des recours. Du point de vue de leurs avocats, le tribunal administratif supérieur a dépassé les bornes dans son jugement et a posé des exigences inadmissibles en matière de planification. L'OVG avait notamment critiqué le fait que des alternatives d'implantation n'avaient pas été examinées dès le départ au niveau de la planification régionale. La zone de recherche avait été limitée à tort à la région Emscher-Lippe. La ville de Datteln a repris les erreurs de la planification régionale dans son évaluation.

Une grande centrale controversée

La centrale à charbon Datteln 4 fournit de l'électricité depuis 2020. Sa mise en service a été accompagnée de protestations. Mercredi, des militants de Fridays for Future ont tenu une petite veillée devant le tribunal administratif fédéral et ont exigé la démolition de cette "construction noire". Environ un tiers de l'électricité produite à Datteln est fournie à la Deutsche Bahn, le reste est mis sur le marché de l'électricité. De plus, la centrale alimente la ville de Datteln en chauffage urbain.

Poursuivre l'exploitation même si le plan B est inefficace ?

Si le tribunal administratif fédéral devait également considérer le plan d'aménagement comme inefficace, cela n'aurait tout d'abord aucune conséquence directe sur l'exploitation. Celle-ci fonctionne sur la base d'une autorisation dite de protection contre les émissions datant de 2017. Les plaignants s'y opposent également. Les procédures sont en cours auprès de l'OVG de Münster, mais elles sont actuellement suspendues, comme l'a indiqué une porte-parole. Avant de prendre une décision sur l'autorisation d'exploitation, il convient d'attendre le jugement sur la validité du plan d'aménagement./bz/DP/mis