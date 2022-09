Les prix du pétrole baissent après la hausse des taux d'intérêt américains en raison des craintes pour la demande

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 16 cents, soit 0,2%, à 89,67 dollars le baril à 0013 GMT, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 15 cents à 82,79 dollars le baril.

La Fed a relevé mercredi son taux d'intérêt cible de 75 points de base pour la troisième fois, pour le porter dans une fourchette de 3,00 à 3,25 %, et a signalé d'autres hausses importantes à venir. Les actifs à risque comme les actions ont chuté à la suite de la nouvelle, ainsi que le pétrole, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau en 20 ans contre un panier d'autres devises, rendant le brut plus cher pour les acheteurs n'utilisant pas le billet vert.

Pendant ce temps, la demande américaine d'essence au cours des quatre dernières semaines a chuté à 8,5 millions de barils par jour (bpj), son plus bas niveau depuis février, a déclaré mercredi l'Administration américaine d'information sur l'énergie [EIA/S].

Ailleurs, l'Allemagne a nationalisé l'importateur de gaz Uniper mercredi et la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle réduirait de moitié les factures d'énergie pour les entreprises en réponse à une crise d'approvisionnement qui s'aggrave et qui a mis en évidence la dépendance de l'Europe au carburant russe.