Uniper affiche une perte de 12,3 Mds au premier semestre avec la baisse des livraisons de gaz russe

Uniper, qui a reçu le mois dernier 15 milliards d'euros de soutien du gouvernement allemand, a publié mercredi une perte nette de 12,3 milliards d'euros pour le premier semestre, pénalisé en partie par la baisse des approvisionnements en gaz russe. "Depuis des mois, Uniper joue un rôle crucial dans la stabilisation de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne - au prix de milliards de pertes résultant de la forte baisse des livraisons de gaz en provenance de Russie", a déclaré le président du directoire Klaus-Dieter Maubach.

Plus de la moitié de sa perte nette s'explique par la réduction considérable des livraisons de gaz par Moscou, qui a limité à un cinquième seulement les flux via le gazoduc Nord Stream 1, a déclaré Uniper, le plus grand importateur de gaz russe en Allemagne. Ce résultat comprend également 2,7 milliards d'euros de dépréciations liées à l'annulation du projet du gazoduc sous-marin Nord Stream 2, qu'Uniper avait cofinancé, ainsi que son entreprise russe Unipro.

Dans le cadre du plan de sauvetage, le gouvernement allemand prendra une participation de 30% dans Uniper, poussé au bord de l'effondrement depuis que la Russie a commencé à réduire les flux de gaz via le gazoduc Nord Stream 1 en juin. "Cela permettra d'éviter une réaction en chaîne qui provoquerait des dégâts bien plus importants. Notre priorité absolue est maintenant de mettre rapidement en œuvre le plan de stabilisation", a déclaré Klaus-Dieter Maubach.

Uniper s'attend à ce que le plan soit approuvé lors d'une assemblée générale extraordinaire à l'automne.

Uniper a également déclaré ne pas être actuellement en mesure de préciser les perspectives pour 2022, se contentant de dire que le groupe s'attend à une perte. Son bénéfice devrait s'améliorer l'an prochain, la société visant à quitter la "zone de pertes" au début de 2024, a déclaré la directrice financière Tiina Tuomela.