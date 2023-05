Uniper détaille la couverture de l'électricité allemande et nordique pour 2024 et 2025

Uniper a vendu 85 % de sa production hydroélectrique allemande pour 2024 à un prix moyen de 28 euros (31,02 dollars) par mégawattheure (MWh) et 15 % de la production en 2025 à un prix moyen de 146 euros/MWh, a indiqué l'entreprise.

En comparaison, le prix de référence de gros allemand pour l'électricité 24 heures sur 24 provenant de toutes les sources de production en 2024 a clôturé à 145,3 euros mercredi, et 2025 à 124,5 euros, selon les données de Refinitiv Eikon.

Les écarts de prix s'expliquent par les prix plus élevés des combustibles au niveau du marché de gros, qui comprend l'électricité produite à partir de gaz, et par les conditions du marché de l'hydroélectricité qui sont en partie soumises à des programmes de soutien nationaux et à des conditions météorologiques difficiles à prévoir.

Les opérations de couverture sont utilisées pour réduire l'impact de la volatilité des prix et pour bloquer les prix de production à terme considérés comme favorables à un certain moment par un producteur.

Elles aident le marché de gros à suivre les tendances des prix et la position des actifs physiques d'une compagnie d'électricité.

Uniper a vendu une petite partie de sa production de 2023 à 7 euros au premier trimestre et 95 % des volumes de l'année répartis entre le deuxième et le quatrième trimestre à 32 euros, comme le montrent également les diapositives.

Uniper exploite également des centrales électriques au charbon, au gaz, nucléaires, éoliennes et solaires en Europe.

En ce qui concerne les prix de la région nordique, Uniper a vendu 30 % de l'énergie nucléaire et hydroélectrique pour 2024 et 5 % de cette production pour 2025 à des moyennes de 40 euros et 36 euros respectivement, après avoir atteint 58 euros pour une partie de la production de la région nordique de 2023 au premier trimestre, et 26 euros pour 60 % de la production nordique de 2023 dans les ventes réparties entre le deuxième et le quatrième trimestre.

Uniper a enregistré un bénéfice de 6,7 milliards d'euros au premier trimestre.

(1 dollar = 0,9025 euro)