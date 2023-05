Uniper poursuit son rallye de reprise au-dessus de 5 euros

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Les actions du fournisseur nationalisé Uniper dépassent à nouveau les 5 euros pour la première fois depuis novembre 2022. Les titres de l'entreprise de services publics ont poursuivi leur rallye mardi et ont augmenté de près de 20 pour cent à 5,55 euros. Depuis une annonce ad hoc il y a une semaine, ils ont gagné plus de 43 pour cent et ont plus que doublé par rapport à leur plus bas record de fin décembre 2022 à 2,09.

Dans cette annonce, les entreprises de Düsseldorf avaient indiqué qu'elles s'attendaient, grâce à des opérations de couverture, à des "bénéfices significatifs liés à l'acquisition de volumes de gaz de remplacement" pour les réductions de livraison russes. "D'autres augmentations de fonds propres de l'État fédéral ne seront donc plus nécessaires.

ne seront plus nécessaires", ont-ils ajouté.

Mieux encore : entre-temps, on spécule sur une re-privatisation de l'entreprise sauvée par l'État fédéral de la crise gazière consécutive à la guerre d'agression russe. "Notre objectif est de remettre Uniper, en tant qu'entreprise autonome, le plus rapidement possible dans des mains majoritairement privées", avait déclaré la directrice financière Jutta Donges lors de l'assemblée générale de mercredi./ag/mis