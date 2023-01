Uniper satisfait à la première exigence de l'UE et vend sa participation dans le pipeline

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe énergétique Uniper, récemment nationalisé, a rempli une première condition de la Commission européenne, moins de quatre semaines après l'approbation d'une aide publique de plusieurs milliards d'euros. L'entreprise a vendu une participation de 20% dans un gazoduc entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas. L'acheteur de la part d'Uniper dans le gazoduc sous-marin appelé BBL est l'entreprise énergétique espagnole Enagas, a annoncé Uniper lundi à Düsseldorf. Le prix d'achat s'élève à environ 75 millions d'euros. La vente est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et au non-exercice du droit de préemption des autres actionnaires de BBL.

La vente fait partie des conditions que le plus grand importateur de gaz allemand doit remplir en vertu de la législation européenne sur les aides d'État. Ces conditions visent à compenser l'avantage concurrentiel dont bénéficie Uniper sur le marché grâce aux aides d'État. Elles prévoient entre autres la vente de filiales et d'autres parties de l'entreprise au plus tard fin 2026. Les aides, d'un montant maximal de 34,5 milliards d'euros, sont devenues nécessaires après que la Russie a cessé de fournir du gaz. Pour pouvoir continuer à approvisionner ses clients, qui comptent notamment plus de 500 services municipaux, Uniper doit depuis acheter du gaz à des prix beaucoup plus élevés sur le marché mondial. Depuis la fin de l'année dernière, Uniper est détenue à 99,1 % par le Bund.