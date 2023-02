Uniper vend son activité de négoce de carburants marins dans la péninsule arabique

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe énergétique Uniper, récemment nationalisé, progresse dans sa mise en conformité avec les exigences de l'UE en échange de son sauvetage par l'Etat. Les activités de traitement du pétrole brut et de négoce de carburant marin aux Emirats arabes unis seront vendues à un consortium d'entreprises de la péninsule arabique, a annoncé Uniper jeudi. Un membre de la famille régnante de Dubaï et le groupe Montfort se sont associés pour l'achat. Montfort fait le commerce de liquides et de produits en vrac et investit également dans des actifs et des infrastructures, selon son site internet. Le prix d'achat de l'activité d'Uniper n'a pas été divulgué. L'acquisition devrait être finalisée dans les prochains mois.

La vente fait partie des conditions que le plus grand importateur de gaz allemand doit remplir en vertu de la législation européenne sur les aides d'État. Ces conditions visent à compenser l'avantage concurrentiel dont dispose Uniper sur le marché grâce aux aides d'État. Elles prévoient entre autres la vente de filiales et d'autres parties de l'entreprise au plus tard fin 2026. Il y a un mois, Uniper avait déjà vendu sa participation dans un gazoduc entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

L'aide publique d'un montant pouvant atteindre 34,5 milliards d'euros était devenue nécessaire après que la Russie a cessé de fournir du gaz. Uniper compte parmi ses clients plus de 500 municipalités. Pour pouvoir continuer à les approvisionner, Uniper doit depuis acheter du gaz à des prix beaucoup plus élevés sur le marché mondial. Depuis la fin de l'année dernière, Uniper est détenue à 99,1 % par le Bund.