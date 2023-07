Unipol Gruppo S.p.A. est un groupe de services financiers organisé autour de 3 pôles d'activités : - assurance (95,4% des revenus) : assurance non vie (70,5% des primes acquises brutes ; assurances automobile, accident, incendie, responsabilité, etc.) et assurance vie (29,5%) ; - gestion immobilière (0,8%) ; - autres (3,8%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes