(Alliance News) - En référence aux informations parues mercredi dans certains journaux, Unipol Spa a annoncé avoir "entamé les activités préparatoires pour obtenir les autorisations nécessaires de la part des autorités de contrôle italiennes et étrangères compétentes afin d'évaluer, en tenant compte des conditions du marché et du contexte général, les éventuelles augmentations futures de l'investissement détenu par le groupe Unipol dans la Banca Popolare di Sondrio Spa".

L'éventuelle augmentation de la participation "permettrait au groupe Unipol de consolider son partenariat industriel et corporatif avec BPSO dans le secteur de la bancassurance vie et non-vie, récemment renouvelé pour une période de cinq ans, en renforçant son approche stratégique, d'accroître la stabilité de l'actionnariat du Groupe BPSO pour la poursuite fructueuse des objectifs de son plan d'affaires et de stimuler le développement de la Banque conformément aux meilleures pratiques du marché", a précisé la banque dans une note.

Unipol est en baisse de 0,3% à 5,07 euros par action, tandis que BPSO est en hausse de 5,5% à 4,50 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

