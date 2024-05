Unipol Gruppo S.p.A. est un groupe d'assurance leader en Italie dans le domaine de l'assurance non-vie, occupant la première place dans les secteurs Automobile (MV) et Santé, et l'un des dix plus grands d'Europe. Unipol Gruppo S.p.A. adopte une stratégie d'offre intégrée couvrant toute la gamme des produits d'assurance et opère principalement par l'intermédiaire de sa filiale UnipolSai Assicurazioni, qui contrôle notamment Unisalute (assurance maladie), Arca Vita et Arca Assicurazioni (bancassurance, principalement par l'intermédiaire de BPER et BPS) et Linear (assurance directe pour les véhicules à moteur). Le groupe gère également d'importants actifs diversifiés dans les secteurs de l'immobilier, de l'hôtellerie (Gruppo UNA) et de l'agriculture (Tenute del Cerro). La stratégie du groupe est axée sur l'évolution permanente du leadership dans le domaine de l'assurance vers le leadership dans les écosystèmes de la mobilité, du bien-être et de la propriété.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes