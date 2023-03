Unipol confirme les comptes 2022 et augmente le coupon

(Alliance News) - Unipol Spa a annoncé vendredi avoir approuvé ses comptes 2022, confirmant les chiffres préliminaires publiés en février, qui faisaient état d'un bénéfice net de 866 millions d'euros, contre 796 millions d'euros un an plus tôt.

Déduction faite des éléments exceptionnels qui ont caractérisé les résultats 2021 et 2022, notamment l'affectation d'un fonds de solidarité pour la préretraite d'environ 900 salariés comptabilisée au dernier trimestre, le résultat net normalisé 2022 de 797 millions d'euros est nettement supérieur au résultat normalisé 2021 de 514 millions d'euros.

Les primes d'assurance directe, avant réassurance cédée, ont augmenté de 2,4 % en glissement annuel, à 13,65 milliards d'EUR, contre 13,33 milliards d'EUR un an plus tôt.

Les affaires directes non-vie, qui s'élèvent à 8,30 milliards d'EUR, ont enregistré une croissance significative de 4,5 %, contre 7,94 milliards d'EUR au 31 décembre 2021. Les affaires automobiles ont augmenté de 1,3 % par rapport à l'année précédente, enregistrant des primes de 3,89 milliards d'euros. Les affaires non-motrices se sont très bien comportées, avec des primes de 4,42 milliards d'euros, en hausse de 7,6 % par rapport au 31 décembre 2021.

Le ratio combiné des affaires directes au 31 décembre 2022 est de 91,0 % ou 93,8 % net de réassurance contre 92,5 % au 31 décembre 2021 ou 95,0 % net de réassurance.

Le résultat avant impôts en non-vie s'élève à 846 millions d'euros contre 821 millions d'euros l'année précédente ; hors éléments non récurrents, le résultat 2022 de 947 millions d'euros est nettement supérieur à celui de 722 millions d'euros réalisé en 2021.

Dans le segment Vie, le groupe a réalisé un financement direct de 5,34 milliards d'EUR, globalement en ligne avec les 5,39 milliards d'EUR enregistrés au cours de l'exercice 2021, dans un environnement de marché défavorable caractérisé par des niveaux d'inflation élevés, une forte volatilité des marchés financiers et des taux d'intérêt en hausse.

Le résultat avant impôts du segment Vie s'élève à 273 millions d'euros, contre 213 millions d'euros pour l'exercice 2021 - respectivement 293 et 206 millions d'euros de résultats normalisés. La croissance peut être attribuée à l'amélioration des marges techniques et financières favorisée par l'environnement actuel et futur de hausse des taux d'intérêt.

Les fonds propres consolidés au 31 décembre 2022 s'élèvent à 7,66 milliards d'EUR, contre 9,72 milliards d'EUR au 31 décembre 2021, dont 6,13 milliards d'EUR sont attribuables au groupe.

Le ratio de solvabilité est plus de deux fois supérieur aux minimums réglementaires, s'établissant à 200 % contre 214 % au 31 décembre 2021, malgré l'actualisation du calcul des dividendes à distribuer.

En effet, le conseil proposera la distribution d'un dividende de 0,37 EUR par action, avec un rendement de 7,5 %, contre 0,30 EUR par action en 2021, soit une augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente et un montant total d'environ 265 millions d'EUR, supérieur aux prévisions du plan stratégique.

