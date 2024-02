(Alliance News) - Unipol Spa a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice à 1,33 milliard d'euros en 2023, contre 866 millions d'euros un an plus tôt.

Les primes non-vie ont fortement augmenté, passant de 8,30 milliards d'euros en 2022 à 8,65 milliards d'euros, avec une hausse de 3,0 % pour l'assurance automobile et de 5,2 % pour l'assurance non automobile, et un ratio combiné en légère baisse, passant de 98,6 % à 98,2 %.

Le résultat non-vie avant impôts s'élève à 896 millions d'EUR, contre 846 millions d'EUR en 2022, selon les principes comptables antérieurs, et 731 millions d'EUR en 2022, recalculés selon les nouveaux principes comptables.

En assurance vie, les primes sont passées de 5,34 milliards d'EUR à 6,41 milliards d'EUR, avec un bénéfice avant impôt de 375 millions d'EUR, contre 273 millions d'EUR l'année précédente.

Suite aux bons chiffres pour 2023, la société a décidé d'augmenter le dividende à 0,38 EUR, contre 0,37 EUR l'année précédente.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 9,80 milliards d'EUR au 31 décembre 2023, contre 8,58 milliards d'EUR au 31 décembre 2022, dont 7,97 milliards d'EUR sont attribuables au groupe. L'évolution au cours de la période a bénéficié non seulement du résultat positif de la période, mais aussi de la reprise des marchés financiers.

Selon les chiffres préliminaires, le ratio de solvabilité du groupe au 31 décembre 2023 est de 200% - en ligne avec la valeur au 31 décembre 2022 - et tient compte des dividendes attendus et de la consolidation de la Banca Popolare di Sondrio Scpa.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'Unipol a approuvé la fusion par incorporation d'UnipolSai - et d'autres filiales - et a lancé une offre publique d'achat sur cette dernière au prix de 2,70 euros par action.

L'offre représente une prime de 13% par rapport à la clôture de jeudi et de 16% par rapport à la moyenne arithmétique pondérée des six derniers mois.

Pour Unipol, l'opération vise à rationaliser la structure du groupe tout en simplifiant les processus unitaires de gestion et de prise de décision en matière de gouvernance. La société issue de la fusion sera l'une des principales compagnies d'assurance italiennes, cotée sur les marchés réglementés, qui jouera également le rôle de société mère du groupe Unipol, conformément aux meilleures pratiques nationales et internationales et aux attentes du marché.

En outre, elle permettra d'optimiser le profil de trésorerie et de financement d'Unipol Gruppo, de réaliser certaines synergies de coûts liées à l'optimisation des structures centrales et des activités connexes, et d'optimiser la solide position de solvabilité du groupe, y compris dans une perspective prospective.

