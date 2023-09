(Alliance News) - Unipol Spa et UnipolSai Spa ont annoncé lundi qu'elles ont lancé leurs propres programmes de rachat d'actions.

Unipol a lancé un programme de rachat portant sur un total de 385.000 actions, qui seront achetées par la société elle-même et par sa filiale UnipolSai : le programme d'Unipol porte sur un maximum de 85.000 actions de la société, soit environ 0,1% de son capital social, pour une période maximale de 18 mois et une limite de dépenses de 300 millions d'euros ; le programme d'UnipolSai porte sur un maximum de 300.000 actions d'Unipol, pour une période maximale de 18 mois et une limite de dépenses de 100 millions d'euros.

A ce jour, Unipol détient un total de 343.678 actions, soit environ 0,04% du capital social, dont 141.014 sont détenues indirectement par l'intermédiaire de filiales d'UnipolSai.

En ce qui concerne les actions d'UnipolSai, la société a toutefois précisé que le programme porte sur un nombre maximum de 850 000 actions, pour une période maximale de 18 mois et pour une limite de dépenses de 100 millions d'euros.

A ce jour, UnipolSai détient un total de 237.879 actions, soit environ 0,008% du capital.

Unipol se négocie dans le vert de 0,2 % à 5,11 euros par action ; UnipolSai est dans le vert fractionné à 2,31 euros par action.

