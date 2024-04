(Alliance News) - UnipolSai Assicurazioni Spa a annoncé mardi que l'assemblée générale des actionnaires a autorisé, pour une période de 18 mois, l'achat et la cession de ses propres actions ordinaires pour un montant maximum de 100 millions d'euros et l'achat et la cession d'actions de sa société mère Unipol Spa pour un montant maximum supplémentaire de 100 millions d'euros.

En outre, le conseil des commissaires aux comptes et son président ont été nommés pour la période de trois ans 2024-2026 en la personne de Cesare Conti, en tant que président, Rossella Porfido et Maurizio Leonardo Lombardi en tant que commissaires aux comptes titulaires, et Roberto Tieghi et Luciana Ravicini, en tant que commissaires aux comptes suppléants.

Unipol s'est négocié dans le vert de 0,6 pour cent à 8,32 euros par action, tandis qu'UnipolSai s'est négocié dans le rouge de 0,2 pour cent à 2,69 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

